Inschrijving Supercross Goes geopend

Puck Pieterse winnares Vesting­cross in glibberige dans van 20-jarigen

De zevende Vestingcross in Hulst is zondag glorieus gewonnen door Puck Pieterse. De Kapelse Shirin van Anrooij finishte in haar eigen provincie net als in Maasmechelen en Overijse als derde. Tussen hen in zat Fem van Empel.

27 november