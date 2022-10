Inschrijving Marathon van Zeeuws-Vlaanderen geopend vanaf 1 november

Uitstapje naar gravel smaakt voor wielrenner uit Axel naar meer

Zonder enige verwachting stond Peter de Braal (27) aan de start van het NK gravelrijden in Epe. Tot een week geleden had de Axelaar, die normaal vooral in het mountainbiken uitkomt, nog nooit op een gravelfiets gezeten. Zijn 31e plaats in een veld met zo’n 250 deelnemers stemde De Braal daarom dik tevreden, bij de amateurs werd hij zelfs vijfde. Het zal niet bij deze ene wedstrijd blijven.

24 oktober