Indoor Karting Middelburg wil na EK ook het WK

Binnen het mondiale indoorkarten spreekt ‘Middelburg’ een aardig woordje mee. Komend weekeinde is er in de hal op het industrieterrein voor de derde keer het Europees kampioenschap. Dat is een groot toernooi met tachtig individuele deelnemers en twintig inschrijvingen voor de teamwedstrijd.

,,Dat we het EK hier hebben, is logisch”, zegt Stolk. ,,Wij hebben dat toernooi zelf bedacht in 2017 en we hebben de naam ook gedeponeerd. Er was nog niet zo’n titelstrijd en wij dachten: dan houden wij ’m. In bijvoorbeeld Polen en Engeland heb je net zo grote toernooien, maar dan heten ze de ‘open Poolse’ of de ‘open Engelse’... Het zijn allemaal evenementen waarop je je kunt kwalificeren voor het WK. Dat is dit jaar in de Verenigde Staten.”