Indelingen korfbal: TOP weer tegen landskampioen en véél meer Zeeuwse derby's dan voorheen

In de geheel vernieuwde veldkorfbalcompetitie, die begin september begint, is ereklasser TOP Arnemuiden wéér ingedeeld bij landskampioen PKC. Swift en Ondo zitten één niveau lager in dezelfde hoofdklassepoule.

Na een versterkte promotieregeling is de korfbalbond KNKV nu gekomen tot een veldcompetitie met louter poules van vier teams. Voorafgaand aan de zaalcompetitie, die niet op de schop is gegaan, worden er zes wedstrijden gespeeld. De eindstand bepaalt in welke poule je ná het zaalseizoen terechtkomt. De precieze spelregels worden later bekendgemaakt.

TOP zit in de ereklasse 8 samen met PKC uit Papendrecht en de Dordtse clubs DeetosSnel en Sporting Delta. PKC - met de Souburgse Romy de Rijke - is de landskampioen.

Swift en Ondo, de clubs uit Middelburg en Sint-Laurens, treffen elkaar samen op het tweede niveau van Nederland. In de hoofdklasse 8 zitten ze samen met Koag uit Krimpen aan den IJssel en Tilburg. De eerste klasse is eveneens aantrekkelijk; er is elke week een Zeeuwse derby.

De reden dat er nu poules van vier zijn gevormd, is dat het programma dan minder vol is. Per seizoen spelen de clubs twee duels minder. Daardoor is er meer ruimte voor andere verenigingsactiviteiten.

Overige indelingen.

Eerste klasse 12: Atlas (Ritthem), Fortis (Oost-Souburg), Tjoba (‘s-Heer Hendrikskinderen) en Juliana (Oud Gastel).

Tweede klasse 12: Blauw Wit (Kloetinge), Togo (Goes), Seolto (Vlissingen) en Zaamslag.

Derde klasse 11: KVK (Kapelle), Luctor (Terneuzen), DSO (Klundert) en Good Luck (Middelharnis).