In Geraardsbergen geen materiaalpech voor winnende Nelleke Baldé

Na de miskleun vorig week bij het plotseling afgelaste NK halve triatlon in Nieuwkoop nam Nelleke Baldé uit Grijpskerke sportief wraak door als vierde overall te finishen in de loodzware halve triatlon van Geraardsbergen. Dat was ruim voldoende voor de winst in de categorie D40.

Wat ging er mis in Nieuwkoop? Een dag voor het NK trok de Nederlandse Triatlon Bond de stekker uit het NK, omdat er teveel alg in het water zou zitten. Daags erna stonden alle ingeschreven deelnemers gewoon aan de start, behalve Nelleke Baldé: ,,Ik had problemen met mijn elektronisch schakelsysteem, dat ik niet meer aan de praat kreeg. En dat was flink balen.”

Maar in Geraardsbergen was ze wel van de partij en dat hebben ze geweten. In het water van recreatiedomein De Gavers mocht door de watertemperatuur van 25 graden niet met wetsuit gezwommen worden. Baldé speelde dat geen parten. En ook de fiets leverde geen problemen op. Zo won ze de wedstrijd in haar categorie.

De komende wedstrijden voor Nelleke Baldé zijn de 1/3 triatlon in Oud Gastel en de Ironman in Zwitserland, waar weer startbewijzen te winnen zijn voor de Ironman van Hawaï: ,,Mij niet meer gezien. Dat is veel te duur om nog eens te doen”, liet Baldé weten