In de Rammekensloop is het wel raak voor Gebreslassie, Versluis is een klasse apart

Yohannes Gebreslassie heeft zaterdag de Rammekensloop op zijn naam geschreven. De atleet uit Oost-Souburg kwam solo over de eindstreep in Ritthem. Bij de vrouwen ging de overwinning naar Linda Versluis uit Gapinge. Ook zij won solo, met een nóg grotere voorsprong dan Gebreslassie.

Eindelijk mocht Gebreslassie juichen. Hij was er onlangs al heel dichtbij in de Kustcross, maar moest toen de winnaar van de Kustmarathon Danny Huibregtse voor zich dulden. Die was zaterdag in Ritthem niet van de partij, terwijl Gebreslassie zelf opnieuw in vorm was.

Dat liet hij ook zien. De Oost-Souburger, nog niet zo lang van de partij in de Zeeuwse hardloopwereld, kwam alleen over de eindstreep na tien kilometer. Hij finishte in een tijd van 35 minuten en 40 seconden en was daarmee precies twintig tellen sneller dan nummer twee Bart Mangnus uit Hulst.

Een Zeeuws podium zat er niet in bij de mannen. Crum van der Linden deed wel een poging om zich als nummer drie op het ereschavot te plaatsen bij plaatsgenoot Gebreslassie, maar kwam daarvoor tekort. Hij was 28 tellen langzamer dan de Brabantse nummer drie Bart Heshof uit Steenbergen.

Klasse apart

De vrouwen hielden alle medailles wel in de provincie, met Linda Versluis die het goud mee naar huis nam. De atlete uit Gapinge was een klasse apart in Ritthem. Ze kwam in een tijd van 44 minuten en 14 seconden over de streep en moest daarna een behoorlijke tijd wachten om te zien wie er met het zilver vandoor zou gaan.

Dat werd uiteindelijk de Kloetingse Muriel Hofman. Zij kwam twee minuten en 59 seconden na winnares Versluis binnen en had de strijd om het zilver in haar voordeel beslist. Ze versloeg daarmee Esther Lootens uit Goes, die weer 24 tellen later finishte en het brons pakte.