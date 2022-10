Imke Verstraeten uit Hulst, een jonkie met leiderskwaliteiten

De Zeeuws-Vlaamse trekt in Amstelveen, waar Pinoké vandaan komt, de lijn door die ze eerder bij KHC Dragons inzette. Daar, in het Belgische Brasschaat, verraste ze al heel snel als jonkie. In 2020, als vijftienjarige, en 2021, als zestienjarige, stond ze zelfs met haar club in de finale van het Belgisch kampioenschap, te midden van speelsters die al wel de seniorenleeftijd hadden. Op hetzelfde moment was ze aanvoerster bij Oranje onder 16.

Studiestad

Na vier jaar bij Dragons was Verstraeten toe aan iets anders. Zodra ze geslaagd was voor het vwo en ergens in Nederland ging studeren, wilde ze aansluiting zoeken bij een club op het hoogste niveau van Nederland. Pinoké meldde zich al vroeg voor haar. Daan Sabel, de hoofdcoach, belde haar al ruim een jaar geleden op. ,,We hebben toen in oktober het eerste gesprek met elkaar gehad”, vertelde hij in het clubgebouw van Pinoké. ,,In januari heeft ze toen Amsterdam als stad van haar studie gekozen en vervolgens zei ze ‘ja’ tegen ons.” Verstraeten: ,,Als je uit Nederland komt, is de Nederlandse hoofdklasse toch het hoogst haalbare. Een droom. Hoewel ik in België heel veel geleerd heb, voelt dit voor mij toch weer een stap omhoog. Het spel gaat hier ook echt een stukje sneller.”