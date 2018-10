'Ik woog 166 kilo, nu loop ik zaterdag de Kustmarathon'

HET LAATSTE WOORD 'Om eerlijk te zijn keek ik puur voor Antwan naar het WK'

1 oktober VLISSINGEN - In 2013 was Johnny Hoogerland de laatste Zeeuw die op het wereldkampioenschap wielrennen op de weg in actie kwam. Tot gisteren. Bij het WK in Innsbruck stond Antwan Tolhoek uit Yerseke aan de start. Hij werd 28ste. Hoogerland volgde zijn verrichtingen met grote interesse.