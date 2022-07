HZ-toernooi Vlissingen strikt oud-wereldkampioen met een missie

Het is de tweede keer dat het HZ toernooi een ‘echte’ wereldkampioen in huis heeft. Rustam Kasimdzhanov was de eerste. Deze Oezbeek werd in 2004 de beste van de wereld en deed een paar weken later alweer mee in Vlissingen. Ook in 2007 en 2015 was hij erbij. Bij het laatste HZ-toernooi in 2019 was Gata Kamsky, verliezend WK-finalist van 1996, present.