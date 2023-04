HWP vecht voor zijn laatste kans, maar heeft lijfsbehoud niet in eigen hand

Voorafgaand aan de negende en laatste ronde in de landelijke schaakcompetitie is HWP hekkensluiter in de meesterklasse. De Zeeuwen hebben het dan ook niet meer in eigen hand. Er moet in de eerste plaats zelf gewonnen worden op bezoek bij Groninger Combinatie en daarna is HWP nog afhankelijk van de resultaten van concurrenten als Zuid Limburg en De Stukkenjagers.