HWP sleept volle buit uit het vuur bij schaakthriller na tactisch eindspel Follesa

Het werd een ware thriller in Sas van Gent, waar het er lange tijd op leek dat HWP de wedstrijd zou gaan verliezen. In drie vooruit gespeelde partijen was de stand 1,5-1,5. Waar grootmeester Vyacheslav Ikonnikov de zege greep, was het Glen de Schampheleire die achter het net viste. Volgens teamleider Hans Groffen had er in de vooruit gespeelde partijen meer in gezeten en op de wedstrijddag zelf was hij er halverwege ook niet gerust op dat de wedstrijd een goede afloop zou krijgen.