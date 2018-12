HWP moet koplopers laten gaan na nederlaag tegen Bossche bollebozen

OVERZICHTVLISSINGEN – De vijfde ronde van de landelijke schaakcompetitie was er een van meerdere gezichten. In de Meesterklasse bleef het eerste team van Het Witte Paard in mineur achter.

Toch was er in dezelfde speelzaal reden tot vreugde. In de derde klasse hielp het derde team van Het Witte Paard het eigen tweede door koploper Sliedrecht te verslaan, waardoor de reserves van de Sasse club de koppositie hebben overgenomen.

Meesterklasse

HWP Sas van Gent-HMC Den Bosch 4,5-5,5: Helaas voor HWP waren de Bosschenaren een maatje te groot en daarmee is HWP de gedeelde koppositie kwijt. De Zeeuws-Vlamingen kwamen nog wel op een 3-1-voorsprong door prima overwinningen van Paul Motwani en Simon Provoost. Daarna ging het mis. De gecompliceerde stelling van Adrian Roos leek goed voor HWP, maar men kwam bedrogen uit. De rest van de partijen gaf niet veel hoop op een goede afloop. Helmut Cardon en Koen Leenhouts konden hun mindere stellingen nog knap remise houden, maar toen Rein Verstraeten verloor waren de druiven zuur.

Tweede klasse

S. Landau-Santpoort 3,5-4,5: In de tweede klasse blijft Landau het moeilijk hebben. Tegen Santpoort werd met het minste verschil verloren en daarmee staat het Axelse team troosteloos onderaan. Gezien de tegenstand op papier had er op de onderste borden wat meer gehaald moeten worden dan een halve punt. Wim Versporten verloor van een lager gerate speler, terwijl Gertjan Verhaeren tegen een van de mindere goden van de tegenstander niet verder kwam dan een remise. Janco Dees en Dennis van Vliet zorgden voor een vol punt, maar konden een nederlaag niet voorkomen.

Derde klasse

HWP Sas van Gent 2-D4 5-3: De reserves van HWP staan weer aan kop door een gemakkelijke overwinning op D4 en de nederlaag van Sliedrecht tegen het derde team van HWP. Teamleider Kees Nieuwelink was erg te spreken over deze ronde. Zelf won hij al snel net als Gunther Deleyn. Herman van de Wynkele en Marnix van der Zalm maakten er zelfs een comfortabele 4-0 van. Op de vijfde overwinning van Jim van de Vreede was ook niets af te dingen en zo speelde HWP 2 zich naar een soepele overwinning.

HWP Sas van Gent 3-Sliedrecht 4,5-3,5: De overwinning van HWP 3 was een zeer nuttige. Zelf is het team zo goed als veilig, terwijl het haar eigen tweede ook nog eens de koppositie schonk. Men kwam tegen Sliedrecht wel op een 2-0-achterstand door nederlagen van Rudi Pauwels en Samuel Verbruggen. Marc Lacrosse en de gebroeders Van de Wynkele maakten deze achterstand ongedaan. Bij 3,5-3,5 was alleen teamcaptain Gert van Rij nog bezig. Met een goed paard tegen een slechte loper wist hij zijn eindspel naar de winst te spelen en zo de matchpunten veilig te stellen.

Goes-Souburg 4-4: De Zeeuwse derby tussen Goes en Souburg eindigde terecht in een gelijkspel, al had Souburg in de slotfase een goede mogelijkheid de wedstrijd te winnen. Het ging lang gelijk op totdat Robin Bosters van Remco van de Braak won en Corné Boogaard de winst greep in tijdnood tegen Maxim le Clercq die de draad volledig was kwijtgeraakt. Bij een 4-2-voorsprong had Jeroen Hekhuis de remise voor het grijpen tegen Jos van der Kaap, maar een vlaag van verstandsverbijstering kostte de Souburger een stuk en de partij. Bert Henderikse kon daarna niet voorkomen dat Goes een matchpunt ging overhouden aan deze ontmoeting. Hij verloor in het verre eindspel van Sven Stange.

Overschie-Middelburg 5-3: De Middelburgers begonnen uitstekend aan de wedstrijd en pakten brutaal een 3-1-voorsprong door overwinningen van Ronald Lauer en Sjaak Steijn. Opvallend was dat Marcel Nellen knap won van de sterkste speler van de Rotterdammers en ook op de rest van de borden leken er mogelijkheden te zijn op meer. Uiteindelijk bleek het krachtsverschil toch de doorslag te geven in het vervolg van de wedstrijd en moest men berusten in de vijfde nederlaag op rij.

Vierde klasse