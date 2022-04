Hulster hockeysters spelen inspiratie- en energieloos

Dammers PWG krijgen winst in de schoot geworpen door kampioen

's-GRAVENPOLDER - De dammers van PWG ’s-Gravenpolder hebben hun seizoen waardig afgesloten. In een thuiswedstrijd verpletterde het achttal kampioen Gooi & Eemland met 14-2. De Zuid-Bevelandse ploeg is mede daardoor op de vijfde plaats geëindigd in de eerste klasse C.

