Hulster hockeyster met Pinoké landskampioen in de zaal

Tweede poging in Tallinn strandt voor Pattinama-Kerkhove in de halve finale

Tennisster Lesley Pattinama-Kerkhove is er niet in geslaagd de finale te halen van het ITF-toernooi in Tallinn. De Zierikzeese verloor in de hoofdstad van Estland in de halve finale van topfavoriete Viktoria Kuzmova uit Slowakije.

21 januari