Hulst huisvest WK veldrijden in 2026

LEUVEN - Hulst wordt de gastheer van het WK veldrijden van 2026. Dat is vrijdag bekendgemaakt door UCI-president David Lappartient tijdens het congres van de internationale wielerunie in Leuven. De locatie van het evenement is het terrein bij Perkpolder, aan de boorden van de Westerschelde.

,,Dit WK wordt een van de grootste sportieve evenementen in de geschiedenis van Zeeland", zegt gedeputeerde Jo-Annes de Bat, die live bij de bekendmaking aanwezig was, op de website van de provincie Zeeland. ,,We hadden in het verleden natuurlijk al de finishes van de Tour de France en Giro d’Italia. Dit is van een vergelijkbare orde. De toekenning van dit WK geldt als een erkenning voor het wielerbeleid dat we al jaren voeren in onze provincie.”

Mijlpaal in de geschiedenis van de start

Wethouder Jean-Paul Hageman gaat zelfs nog een stapje verder. ,,Dit is niet alleen een unicum voor Zeeland, maar een once-in-a-lifetime evenement voor een gemeente als Hulst. We zijn intussen wel wat gewoon met de 10.000 à 15.000 toeschouwers voor de Vestingcross, maar dit WK – met makkelijk twee tot drie keer zoveel publieke belangstelling – wordt echt een mijlpaal in de geschiedenis van onze stad."

De Vestingcross is inmiddels een begrip in het internationale veldrijden. Vanaf de eerste editie in 2017 is het rondje op de Hulster vestingwallen populair bij de veldrijders en de supporters. Vanwege corona moest er begin 2021 uitgeweken worden naar Perkpolder, waar toen een evenement gehouden kon worden zonder publiek. Ook dat parkoers viel in de smaak.

In Hulst heeft men altijd geprobeerd om de Vestingcross een zo groot mogelijke status te geven. In de eerste jaren was de wedstrijd een reguliere UCI-wedstrijd. In 2021 volgde er een opwaardering naar een wereldbekerstatus. Met het WK in 2026 bereikt Hulst de top van wat mogelijk is.