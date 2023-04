Houtepen scoort bij debuut in Oranje; Middelburger is eerste Zeeuwse handbalinternational in 37 (!) jaar

Voor het duel met België, de voorlaatste EK-kwalificatiewedstrijd, zat de Zeeuw wel bij de wedstrijdselectie. Nadat hij op de bank begon, viel hij enkele keren kort in. Meteen bij zijn eerste aanvallende actie (na 15 tellen) kreeg hij al een strafworp mee, die door een ploeggenoot benut werd. Een minuut later maakte Houtepen, nota bene in ondertal, zelf een doelpunt.

Met Houtepen in de ploeg trakteerde Nederland de zuiderburen op een nederlaag. In Hasselt eindigde het duel in 23-28. Bij rust was het 10-17. Oranje is nu heel dicht bij plaatsing voor het EK, dat in januari 2024 in Duitsland wordt gespeeld. Zondag is de laatste plaatsingswedstrijd, thuis tegen Griekenland.