Houtepen ondanks nederlaag met ‘goed gevoel’ naar halve finale EK

Mede dankzij een aantal doelpunten van de Zeeuwse aanvoerder ging Oranje met een 9-13-voorsprong rusten in Bulgarije. Na de pauze kwamen de Oostenrijkers echter langszij om er met een nipte 28-27-zege vandoor te gaan. Houtepen schoot zelf zes keer raak uit zeven pogingen en gaf ook nog een aantal assists. ,,Daar ben ik tevreden mee, maar het is jammer dat we nu de winnaar van de andere poule treffen in de halve finale.‘’

,,Toch ga ik met een goed gevoel richting de halve finale‘’, vervolgt Houtepen. ,,Natuurlijk is het even een bittere pil om te slikken, maar we kunnen tevreden zijn met hoe het toernooi tot nu toe verloopt. Het is duidelijk wat we moeten verbeteren na deze wedstrijd en we hopen op een rematch in de finale. Het team werkt super hard en het doorzettingsvermogen en de wil om te winnen is gigantisch, dus komt helemaal goed.‘’