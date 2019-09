‘Hoor je die knak?’ zegt Kiara Mulder terwijl ze het filmpje laat zien

Mels Lambregts is nu wel de beste in de Stadsloop van Goes

13 september GOES - Vorig jaar moes Mels Lambregts uit Roosendaal nog de eer laten aan Tim van den Broeke in de WEA Stadsloop in Goes. Dit keer was hij de snelste in 24 minuten en 44 seconden bijna een minuut boven het parkoersrecord van Michel Schrier uit 2010. Mirte Overkamp was de snelste dame in 31 minuten en 49 seconden.