Hoondert rijdt de ballen uit z’n broek, maar komt toch in het donker aan

Een administratieve fout van één cijfertje is de Dakar 2023 van Adwin Hoondert aan het vergallen. In plaats van als prototype racetruck in de T5.1-klasse staat de Renault te boek als productie snelle-assistentietruck in de T5.2. En dat maakt een wereld van verschil waar niet tegenaan te rijden is. ,,Ik rijd de ballen uit mijn broek, maar kom nog steeds in het donker te rijden.”

De verkeerde indeling betekent dat Hoondert elke dag in de achterhoede start, ongeacht zijn klassering van de dag ervoor. En zijn truck is begrensd op 125 kilometer in plaats van 140. De startplaats betekent dat zelfs racetrucks die al uit het klassement liggen, vóór Hoondert mogen starten. ,,Ze rijden voor spek en bonen en hebben er in mijn ogen niets te zoeken. En ik kan ze bijna niet inhalen omdat ik niet harder mag dan 125.”

De frustraties spatten ervan af na afloop van de vijfde etappe, waarin Hoondert als twintigste finishte. Om zes uur wordt het donker in Saoedi Arabië en dan is het ook net alsof iemand het licht uitdoet. ,,In één keer is het donker en zie je echt helemaal niks meer”, foetert Hoondert. ,,De ellende was dat we vandaag de hele bende hadden ingehaald en toen een klapband kregen. Toen die eenmaal gewisseld was, kon ik ze wéér allemaal inhalen en kwamen we wéér in het donker.”

De laatste twee uur reed Hoondert in het donker en juist dat hele stuk was gebied met heel steile duinen. Hoewel hij inmiddels betere en meer verlichting op de Renault heeft, was het een intensieve en bij vlagen gevaarlijke onderneming. ,,Je ziet niet hoe hoog ze zijn, hoe steil ze zijn en waar ze ophouden, dus je rijdt er blind tegenop. De dood of de gladiolen, het moet maar. Ik moet op die manier meer risico’s nemen dan nodig is.”

Maar het is goed gekomen. De truck en de bemanning zijn heelhuids in het bivak in Ha’il aangekomen. ,,Het was een mooie etappe – van wat we ervan hebben gezien tenminste. En de truck is formidabel. Ik zou alleen zo graag gewoon overdag rijden.”

De zesde etappe wordt een lange zit van 900 kilometer. De wedstrijdproef is ingekort tot 357 kilometer. Na de finish van de proef rijden de deelnemers door naar Riyadh, in plaats van Al Duwadimi. Het terrein voor het bivak daar is wegens de overvloedige regenval van de afgelopen dagen niet begaanbaar.