Hoondert in hoog tempo naar de rustdag van Dakar Rally

Het beviel Adwin Hoondert, Jasper Riezebos en Erwin de Vos best om bij daglicht de wedstrijdkaart te laten afstempelen en de helm af te zetten. Met nog 385 kilometer voor de boeg naar het bivak in Riyadh was dat ook zeker prettig. Nu wacht eerst de welverdiende rustdag, voordat de rally op dinsdag wordt vervolgd.

In het klassement is Hoondert inmiddels opgeklommen naar de zeventiende plaats, ondanks de tegenslag van de afgelopen week en het steeds achteraan moeten starten. ,,Daar hebben we wel geleerd mee om te gaan”, vertelde Riezebos. ,,Dat vraagt toch ook om doorzettingsvermogen van ons alle drie, want van achteruit is de Dakar nog zeker een keer zo moeilijk. Dus dat we zo de rustdag hebben gehaald is best een prestatie.”