Hoondert finisht niet in het donker, maar wel in de top tien

Heel even waren Adwin Hoondert en zijn team woensdag bang tóch weer in het donker te moeten finishen, maar een beetje extra gas bezorgde de coureurs in de tiende etappe van de Dakar rally 2023 zelfs een notering bij de eerste tien.

De wedstrijdproef was slechts 114 kilometer, maar er was langs alle kanten gewaarschuwd dat die moeilijk en zwaar zou worden, want alleen maar duinen. ,,Misschien wel vier, vijf uur”, hadden Hoondert en zijn mannen vooraf te horen gekregen. Het ergste daarvan was dat ze pas rond twee uur plaatselijke tijd konden starten, omdat er 500 kilometer verbinding aan de proef vooraf ging. ,,Dan is het na vier uur donker...”

De verrassing was groot toen Hoondert al na 2 uur en 48 minuten aan de eindstreep stond. Met de tiende tijd. “Dat hadden we zelf ook niet verwacht”, vertelt collega Jasper Riezebos. ,,We zijn om kwart over twee gestart en er lagen allemachtig veel sporen in de duinen. Overal waar je keek hadden al auto’s en trucks gereden. We hebben zoveel mogelijk gezocht naar een vers spoortje en hebben geprobeerd de snelheid er zoveel mogelijk in te houden. Blijven rollen is het devies in de duinen.”

Samenspel

Met de scherpe coaching van Riezebos, die Dakar ook op de motor reed, en de controle van monteur Erwin de Vos op de bandenspanning, kon Hoondert de snelheid hoog houden. ,,Het samenspel tussen ons drieën in de cabine is heel goed. Erwin houdt alles in de gaten, Adwin luistert goed en heeft het vertrouwen. Het ging gewoon super vandaag. Ruimschoots voor het donker binnen én tiende geworden. Wat wil je nog meer?”

Donderdag en vrijdag is de marathonetappe, die de Dakar Rally nog verder het Empty Quarter in brengt, tot tegen de grens met Oman en de Verenigde Arabische Emiraten. ,,Het worden twee zware dagen, maar als het zo is als vandaag, dan mag het ook wel 200 kilometer duinen zijn. Zeker als we wat vroeger mogen starten. Zolang we in het licht kunnen rijden, komt het wel goed.”