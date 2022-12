Hoondert begint Dakar Rally met zestiende stek; ‘Lastiger dan gedacht’

De 56-jarige Bevelander, die er in Saoedi-Arabië voor het eerst sinds 2016 weer bij is, had vrijdag het parkoers nog verkend. Een dag later lag het er echter heel anders bij. Er waren op het moment dat hij startte al 70 auto’s en 35 trucks overheen gegaan. ,,Die hadden de boel nogal overhoop gereden. Het was niet meer zo hard als ik had gehoopt. Het was onherkenbaar, zulke diepe sporen.”