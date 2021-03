Hoe zuur! Weer een wereldbekerfinale die voor Zweistra niet doorgaat...

TOP heeft veel vragen, voor als de ereklasse weer begint

25 februari ARNEMUIDEN - De korfballers van TOP Arnemuiden zitten in een bijzondere situatie: in de zaal spelen ze in de hoofdklasse en vallen ze búiten de topsportregeling van sportkoepel NOC*NSF, maar op het veld komen ze uit in de ereklasse en hebben ze straks waarschijnlijk wél een uitzonderingspositie. ,,We zitten daarom met heel veel vragen”, zegt trainer Edwin Coppoolse. ,,Bijvoorbeeld: hoe kunnen wij ons goed voorbereiden als we nu bijna niets mogen doen?”