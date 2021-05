Hoe fanatiek! Triatlete Nelleke Baldé heeft een zwembad mét stroming in haar garage in Grijpskerke

GRIJPSKERKE - Wie heeft dat nou: een zwembad mét stroming in de garage? Nelleke Baldé uit Grijpskerke is een triatlete met hoge ambities: ze wil het WK in Hawaii halen. Om het zwemmen te verbeteren, heeft ze een kuip van enkele tienduizenden euro’s laten installeren. Elke dag traint ze er een half uur in.

De grap is: Baldé houdt helemaal niet van zwemmen. ,,Ik ben een anti-zwemmer”, zegt de 39-jarige inwoonster van Grijpskerke zelfs. Toch was het haar idee om in de garage van haar huis een hypermodern bad aan te leggen. ,,Want als ik ergens voor ga, dan ga ik er ook vól voor.”

Volledig scherm Nelleke Baldé in haar zwembad. Via de spiegels onderwater kan ze kijken of ze technisch goed zwemt. © Lex de Meester

Als triatlete combineert Baldé het zwemmen, het fietsen en het hardlopen. Ze doet het nog niet zo lang - slechts vier jaar - maar is bloedfanatiek en wil in haar leeftijdscategorie bij de top van de wereld gaan horen. Het Grote Doel in haar sportleven is deelnemen aan het wereldkampioenschap op Hawaii. In augustus heeft ze de eerste mogelijkheid om zich te kwalificeren, bij een wedstrijd in Finland.

Meditatieve manier van sporten

Hardlopen en fietsen gaat Baldé goed af, zwemmen is het onderdeel waar ze het meeste aan moet schaven. En in haar nieuwe bad kan dat. ,,Ik vind het zwemmen eigenlijk helemaal niks”, bekent ze. ,,Ik wil het wel leren, maar het lijkt wel alsof ik het nooit leer. Ik heb de techniek ook niet van jongs af aan meegekregen. Maar nu ik er meer mee bezig ben, vind ik het wel interessanter worden. Het is een soort meditatieve manier van sporten.”