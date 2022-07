Hoe een Zeeuws jonkie de Tour redt voor Trek

Trek-Segafredo ging in de eerste Tour sinds 2009, waar zeer naar uitgekeken werd, voor dagsucces en wilde jacht maken op de gele trui. Maar sprintster Elisa Balsamo en kopvrouw Elisa Longo Borghini - uiteindelijk zesde in de eindstand - hadden na de Giro Donne niet meer de beste benen. In de eerste zes dagen moest Van Anrooij hen ondersteunen en maakte ze duidelijk dat de jongerentrui geen doel op zich was. Maar in het slotweekend was het wel zo prettig, zowel voor haar als de ploeg, dat ze hem veroverde en vasthield.