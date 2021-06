Hoe bizar! Mick van Dijke valt in laatste bocht, rent het laatste stuk en wint tóch het NK tijdrijden

Pas anderhalf jaar geleden stapten de Noord-Bevelandse coureurs in het wegwielrennen. In al die tijd reed Mick slechts één echte tijdrit; vorige week donderdag zette hij in de Ronde van België de zestiende tijd neer in een race van 11 kilometer tegen de klok. Tim, die vanwege een hersenschudding minder koersdagen heeft gehad, reed nog nooit een officiële tijdrit. Mick: ,,We rekenen prologen niet mee. Die zijn vaak maar een paar kilometer. Vandaag reden we dik 30 kilometer. Dan zit je ruim een half uur in het rood te rijden. Dat is toch wel wat anders. Dan leer je jezelf echt kennen.”