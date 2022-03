Hockeysters Rapide danken keepster Thirza de Booij en defensie voor alertheid in slot

Vrouwen

Derde klasse. Rapide-Spijkenisse 2-1: De wedstrijd in ogenschouw genomen was de winst van Rapide verdiend. Maar in de slotfase moest het toch via kunst- en vliegwerk, een uitstekend keepende Thirza de Booij en een dito verdediging, de winst veilig gesteld worden. In het begin was er geen vuiltje aan de lucht. Al na vijf minuten stond Sarah Franse aan de basis van de 1-0 die Emelie Antheunis scoorde. Toen Eva d’Hooghe nog voor de pauze ook nog de 2-0 maakte, was het wachten op de derde en beslissende treffer. Die verzuimde Rapide te scoren. Toen Spijkenisse in het vierde kwart de aansluitingstreffer scoorde was het alle hens aan dek.