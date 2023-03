Hockeysters Goes zijn los: week na gelijkspel volgt eerste overwinning

Eén rode kaart en twee gele doen Oemoemenoe de das om

De rugbyers van Oemoemenoe hadden in Roosendaal een flinke stap kunnen zetten in de richting van lijfsbehoud in de eerste klasse, maar na de 24-21-nederlaag blijven de Middelburgers in de gevarenzone. In de allerlaatste minuut ging RCC er met de winst vandoor.