Hockeyster Imke Verstraeten uit Hulst aanvoerder en topscorer bij winnend Oranje

Jeugdinter­na­ti­o­nal Imke Verstrae­ten uit Hulst hockeyt in België om in Oranje te komen

2 november HULST - De weg naar het complex van KHC Dragons in Brasschaat leidt langs statige villa’s, vaak afgeschermd door hoge hekken. De velden van de Belgische club worden omringd door bossen, op het hoofdveld voor het sfeervolle clubhuis wordt deze avond door meerdere jeugdteams getraind. Eén van de trainers is Felix Denayer, international van de Belgische Red Lions, die in 2018 voor het eerst wereldkampioen werd met zijn land.