Hockeyster Imke Verstraeten (17) ligt ver voor op leeftijdsgenoten; ‘Mooi om nu al twee finales te hebben gespeeld’

De uitkomst van de finaleweekeindes in 2021 en 2022 was bijna exact hetzelfde: Dragons, de club van Verstraeten, was beide keren niet opgewassen tegen Gantoise. Twaalf maanden geleden eindigden de duels in 3-0 en 3-2, nu in 3-1 en 3-0. ,,Het is zuur, je komt hier om de titel te pakken”, zei Imke, kort na de huldiging waarbij ze een zilveren medaille kreeg omgehangen. ,,Gantoise heeft al twee jaar geen wedstrijd meer verloren. Vandaag wilden we dat doorbreken. Helaas is dat niet gelukt. De ploeg heeft verdiend gewonnen.”