Hitte bij Boulevardloop is te doen, het is maar 7,2 kilometer

Mark Verhage hard op weg om koning van de zomerlopen te worden

RETRANCHEMENT - Met de tweede plaats in IJzendijke, winst in Nieuwvliet en afgelopen dinsdagavond in Retranchement is Mark Verhage uit Axel hard op weg om de koning van de Zomerlopen in Zeeuws Vlaanderen te worden. Monique Verschuure uit Yerseke boekte haar tweede overwinning in deze serie.

15:25