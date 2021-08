Historische medaille voor mountainbikester Anne Terpstra op WK in Italië

Mick van Dijke overtreft zichzelf in de Ronde van de Toekomst

23 augustus COL DU PETIT SAINT-BERNARD – Vijf dagen in de gele leiderstrui rijden in de Ronde van de Toekomst, de grootste wielerkoers voor beloften. Het is iets waar Mick van Dijke voorheen enkel van kon dromen, maar afgelopen week werd het werkelijkheid. ,,Het is een fantastische ervaring geweest en het maakt me trots”, aldus Van Dijke.