Het zit erop voor Jeanine Marijs; Arnemuidse doelpuntenkoningin is met korfbalpensioen

Het zit erop. Na maar liefst zestien seizoenen in het eerste team van TOP Arnemuiden beëindigde Jeanine Marijs zaterdag haar glansrijke carrière. ,,Het is een periode die ik nooit van mijn leven zal vergeten.”

Natuurlijk kreeg Jeanine Marijs het even te kwaad, zaterdagmiddag rond vijven. Toen de aanvoerster van TOP zag dat ze een publiekswissel kreeg, kwamen de emoties. ,,Nu komt het wel even binnen, hoor”, zei ze even later met een mooie bos bloemen in haar hand. ,,Mijn intentie was om vandaag zo normaal mogelijk de wedstrijd te spelen en nog één keer te genieten. Dat is wel gelukt. Maar in de laatste vijf minuten kreeg ik wel de kriebels in mijn lijf...”

Dat coach Edwin Coppoolse nog in die slotfase Anne Meulmeester, een hartsvriendin, naast haar in het vak zette, was het sein dat het uitzwaaien begonnen was. Ze hebben een lange geschiedenis samen. Tot hun eigen verrassing dolden ze nog één keer de dames van PKC, maar tot een doelpunt leidde dat net niet.

Doelpuntenkoningin

Twee minuten voor tijd, bij de stand van 11-17, werd Marijs onder luid applaus van het veld gehaald. De vrouw die áltijd nummer 1 droeg, ging met pensioen. Willemijn Bouwens, hersteld van een sleutelbeenbreuk, kwam er voor haar in. Aan de zijlijn wachtten haar man Arjen en hun bijna eenjarige dochter Kae hen op. Coppoolse, die haar ooit liet debuteren in TOP 1, omhelsde haar innig. Ook voor hem was het stoppen van de doelpuntenkoningin, op wie hij altijd kon rekenen, een memorabel moment.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Jeanine Marijs verdedigt Romy de Rijke, de Souburgse in Papendrechtse dienst. © Lex de Meester

Bij de Arnemuidse club hadden ze graag gezien dat de routinier nog door zou gaan. Ze was immers pas weer één seizoen terug na haar zwangerschap. Maar voor Marijs is het genoeg. ,,In mei heb ik echt het besluit genomen om te stoppen”, legde ze uit. ,,Maar aan het einde van het zaalseizoen, twee maanden eerder, begon ik me al wel af te vragen of ik dít nog een seizoen wilde.”

Mijn hele leven heeft altijd in het teken gestaan van korfbal, maar er is nu een dochter die mijn eerste prioriteit is Jeanine Marijs

Ze doelde op een loodzware competitie met achttien duels in negentien weken, met om de week een verre uitwedstrijd. Zelfs de onverwoestbare Marijs raakte in die uitputtingsslag geblesseerd aan haar voet, een teken dat het misschien allemaal iets te veel van het goede was. ,,Ik was het rennen, plannen, vliegen en haasten beu”, vertelde ze. ,,Het gebeurde op vrijdagavond dat ik zat te denken: Arjen moet voetballen, daarna ga ik zelf korfballen, dan breng ik Kae naar m’n moeder en kan Arjen haar daar ophalen... We waren constant dingen aan het regelen. Ik stond de hele week ‘aan’. Mijn hele leven heeft altijd in het teken gestaan van korfbal, maar er is nu een dochter die mijn eerste prioriteit is.”

Marijs maakte de groei- en bloeiperiode van TOP mee. In de zomer van 2007 werd ze al een vaste waarde in het eerste team, dat toen in de tweede klasse speelde. Daarna maakte ze kampioenschap na kampioenschap mee, zowel op het veld als in de zaal. Anno 2023 korfballen de Arnemuidenaars op het veld op het hoogste niveau van Nederland, in de zaal op het tweede niveau. Marijs: ,,Ik heb natuurlijk wel het geluk gehad dat we een heel mooie lichting hadden.”

Daar was zij wel één van de uithangborden van. Ze was niet alleen lange tijd aanvoerster, ook scoorde ze seizoenen achtereen meer dan wie dan ook. Zo nu en dan stond ze in de belangstelling bij grotere clubs, maar altijd bleef ze TOP trouw. Ze ging liever met de Arnemuidse vereniging proberen hogerop te komen.

Vuur en vlam

De hoogtepunten waren de promotie naar de ereklasse (veld, 2019), het kampioenschap in de overgangsklasse (zaal, 2015) en het ongelooflijke zaalseizoen 2015-2016, waarin TOP bijna in één keer doorstootte naar de Korfbal League. Met ijzersterk spel zette TOP in elk geval Arnemuiden en misschien ook wel heel Zeeland in vuur en vlam.

Zaterdag deed Marijs wat ze eigenlijk altijd gedaan heeft: makkelijk scoren. Ook al speelde ze met TOP tegen de regerend landskampioen, ze vond altijd wel een gaatje in de verdediging. Ze scoorde viermaal tegen Romy de Rijke, de Souburgse in Papendrechtse dienst. Bloedfanatiek was ze nog, totdat de scheidsrechter haar een overtreding zag maken en Coppoolse van de gelegenheid gebruikmaakte om haar de o zo verdiende publiekswissel te geven.

,,Wat ik nu ga doen? In elk geval stop ik met korfballen, ik ben niet iemand om in een lager team te gaan spelen", zei ze. ,,Maar ik blijf wel sporten. Padel vind ik hartstikke leuk. Ik ga in elk geval iets doen waarmee ik zelf kan bepalen wanneer ik dat ga doen.”

Volledig scherm Jeanine Marijs is het stralende middelpunt op een teamfoto. Links van haar Anne Meulmeester, die nog vijf minuten met haar mocht samenspelen. © Lex de Meester