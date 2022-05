Het wordt dringen onder in de topklasse voor Zeeuwse tennisteams

Animo had de pech dat Etten aantrad met de 1-spelers Yannick Verwater en Julian Prins, terwijl de actuele ranking van 2-speler André van der Bijl 1,0 is. Toch was Ruud Martens in de eerste single zeker niet kansloos tegen fulltimetennisser Verwater: 6-2 7-5. Hetzelfde gold voor zijn jongere broer Wout Martens op 4 tegen Youp de Kroon: 7-5 6-2. In de eerste dubbel verloren Jeroen Alliët en Kevin de Rooij in een gelijk opgaande strijd met twee keer 6-4 van Verwater en Van der Bijl. Het dichtst bij een punt waren Ruud Martens en Bjarne Van Der Herten in de tweede dubbel tegen Julian en Marijn Prins. In de supertiebreak kwamen de Animo-spelers echter een 3-0-achterstand niet meer te boven: 6-4 1-6 10-7.