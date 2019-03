Het wonder van Tjoba is aan de gang

Vóór de voorjaarsvakantie zag de situatie voor Tjoba, het Bevelandse korfbalbolwerk, er troosteloos uit. Het eerste team van coach Remko Dardenne stond laatste en had liefst vier punten achterstand op de concurrentie. Er moest een wonder gebeuren – er waren immers nog maar drie speelrondes – om directe degradatie uit de eerste klasse af te wenden.

Inmiddels kan gezegd worden dat dat wonder aan de gang is. Ná de voorjaarsvakantie won Tjoba van zowel titelkandidaat Rust Roest (26-24) als middenmoter Fortis. Tjoba staat nu samen met Maassluis op acht punten. En uitgerekend die twee ploegen treffen elkaar in de slotronde. In Goes. Tjoba heeft dan aan een gelijkspel genoeg om directe degradatie te voorkomen - uit werd immers gewonnen van Maassluis. Maar ook dan is de Bevelandse equipe er nog niet. Dan zal nog een beslissingsduel gespeeld moeten worden met de nummer zeven uit een andere poule. De verliezer daarvan degradeert ook.