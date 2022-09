Het Witte Paard uit Sas van Gent gaat voor de jeugd in schaakcompetitie

Teamleider Hans Groffen denkt dat lijfsbehoud een realistisch uitgangspunt is. Amstelveen, die het teruggetrokken En Passant vervangt lijkt een van de degradatiekandidaten en ook Zuid Limburg schat hij in als een van de mindere teams die vertegenwoordigd zijn in de meesterklasse.

Binnen het team van HWP is niet veel veranderd. Vyacheslav Ikonnikov is wederom van de partij en vaste waarden als Koen Leenhouts en Helmut Cardon geven ook weer acte de présence. Enrico Follesa is nieuw in het team. Het 15-jarige talent vervangt Simon Provoost. Verder zal er bij een invalbeurt wellicht gebruik gemaakt worden van nieuw talent. De in 2011 geboren Elias Ruzhansky geldt speelt weliswaar in het tweede, maar heeft al een FIDE-rating van boven de 2100. Verder kan er een beroep gedaan worden op de sterke jeugdspelers Nils Vantorre en Arne Nemegeer.