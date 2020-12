Het vuur van Pattinama-Kerkhove brandt na weggegooid jaar nog onverminderd fel

Van de Ven en Ghidinelli Racing na dit seizoen uit elkaar

30 oktober VLISSINGEN - Vlak voor de laatste WK-race, zondag in Italië, is het nieuws naar buiten gekomen dat Nancy van de Ven in 2021 geen deel meer uit zal maken van Ghidinelli Racing. Het team had de samenwerking graag willen verlengen, maar de coronapandemie gooit roet in het eten.