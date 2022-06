Het titelrecept voor Tjoba: het beste korfbal en een snufje geluk

's-HEER HENDRIKSKINDEREN - Op het moment dat Tjoba in de kampioenswedstrijd met 2-7 achter kwam, bracht Jurgen de Kunder wat pit in zijn spel. Met onder meer twee belangrijke ‘steals’ in de verdediging gaf hij aan dat de ploeg uit ‘s-Heer Hendrikskinderen zich op het moment suprême niet de kaas van het brood moest laten eten. ,,Op zo’n moment moet er iemand opstaan. Deze keer was ik dat”, zei hij na afloop van het duel met ODO. ,,Ik dacht: het gaat ons niet gebeuren dat we verliezen...”

Uiteindelijk gebeurde dat ook niet. Het vuur van De Kunder sloeg over op zijn medespelers. Voor rust (12-11) kwam Tjoba al op voorsprong en na nog eens 25 minuten stond er een stand van 21-18 op het scorebord. Daarmee was de titel in de tweede klasse H binnen.

,,Jurgen heeft ons vandaag over een dood punt heen geholpen”, zei coach Marcel de Dreu. ,,Zijn gedrevenheid was een reden voor de anderen om ook aan te zetten. Hij is sowieso aan een goed seizoen bezig.” De Kunder: ,,Dat mocht ook wel een keer. Ik zit al een tijdje in het eerste team, maar kon nooit echt mijn stempel drukken. Nu gelukkig wel.”

,,Ik denk dat we uiteindelijk de terechte kampioen zijn”, gaf De Dreu aan. ,,We waren de best korfballende ploeg. En dat we vandaag in een minder goede wedstrijd toch nog 21 keer scoren, zegt wel wat. Het is niet eenvoudig om na een degradatie naar de tweede klasse weer terug te keren in de eerste klasse. Je moet daar een beetje geluk bij hebben.”

Dat had Tjoba ook. In de uitduels met Weidevogels (22-22) en ODO (20-20) pakte de ploeg ternauwernood een punt. En doordat de groen-witten zaterdag ook een achterstand in de thuiswedstrijd wegpoetsten, werden ze opgeslagen kampioen. De Kunder: ,,Je zou zeggen dat we nu volgende week in de slotronde niets meer hoeven. Maar Wion wordt gecoacht door Mark-Peter van der Meer, die hier nog samen met Marcel in een team heeft gezeten. Marcel zal heus ook nog van hem willen winnen.”

Uitzwaaimoment

De kampioenswedstrijd was tevens het uitzwaaimoment voor spits Dennis Broerse - goed voor vijf treffers - en de coaches Marcel de Dreu en Han Verbeke. Zij werden na afloop extra gehuldigd. Waar Broerse helemaal stopt (,,In een lager team ga ik me waarschijnlijk storen aan alles”) pakt De Dreu juist de draad weer op. Hij sluit zich aan bij Tjoba 4. ,,Ik zal misschien net zo vaak bij Tjoba te vinden zijn, maar de voorbereidingen op de zaterdag zijn een stuk minder. En daar is het me om te doen.”

Volledig scherm Dennis Broerse krijgt een publiekswissel. Hij wordt bedankt door Han Verbeke, de assistent-coach die ook stopt. © Marcelle Davidse