Het lukt Tovaal niet om opnieuw een vuist te maken

In de eerste helft had Tovaal meer balbezit dan de thuisclub, maar veel werd daar niet mee gedaan. Rel was veel geslepener en had in oud-international Rik Roovers een dirigent die de lijnen uitzette. Als REL in balbezit kwam, werd het steevast gevaarlijk. Het tackelwerk bij de gasten liet veel te wensen over. Dat aspect was een doorn in het oog van trainer Adrián Gutierrez: ,,Verdedigend moet het veel beter. We lieten de tegenstander veel te gemakkelijk lopen. Tackelen is nu eenmaal een wezenlijk onderdeel bij het rugbyspel.”