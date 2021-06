Het kan niet op voor Dinja van Liere: ze mag nu ook naar het CHIO in Rotterdam

Ruben Boutens is de snelste in Goes in de aanloop naar zijn eerste 24 uursloop

24 mei GOES - Ruben Boutens uit Middelburg was de snelste in de Pinkster Poelbosloop in Goes. De atleet, die op 29 mei gaat meedoen aan de 24 uursloop voor Spieren voor Spieren, had 1.02.45 nodig voor de 15,4 kilometer.