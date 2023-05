Het geduld van Julia Bouthoorn wordt beloond in Nisse

Bouthoorn stuurde met twee vlekkeloos uitgevoerde proeven de met veel uitstraling en mooi bergopwaarts galopperende vierjarige Deep Donnerhall twee keer op rij naar een overtuigende overwinning in L2 (73,17 en 73.33 procent). Bouthoorn ging met de Deparon US-zoon ook met de overall prijs aan de haal.

,,Hier ben ik erg blij mee. Het was de eerste keer dat Donnerhall mee van huis was en het liep super’', vertelde Bouthoorn achteraf. ,,Deep Donnerhall is ook een heel talentvol en fijn paard om te rijden. Maar toen we hem hebben gekocht, ben ik niet meteen op wedstrijd gegaan. Eerst hebben we thuis geoefend, tot we een op elkaar afgestemde combinatie waren. En dat geduld wordt nu beloond.’'