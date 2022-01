Heinkenszand krijgt na 66 jaar zijn Kaperprijs terug

HEINKENSZAND - De Kaperprijs wordt dit jaar nieuw leven ingeblazen. Deze legendarische wielerwedstrijd in Heinkenszand wordt op 7 mei voor het eerst sinds 66 jaar weer gereden. De koers is opgenomen in de kalender van de Trimbelangen Midden-Zeeland (TMZ).

De Kaperprijs geldt als de wieg van de latere Ronde van Midden-Zeeland, inmiddels Tacx Pro Classic. Formeel is de Kaperprijs slechts drie keer gereden, in 1954, 1955 en 1956. Daarna ging de koers op in de Ronde van Zeeland, waarna de organisatie in 1959 de Ronde van Midden-Zeeland opzette.

De spil in deze wedstrijden was Ad Verhulst. Deze rasorganisator woonde in de jaren vijftig in Heinkenszand en werd door burgemeester Derckx gevraagd of hij iets leuks wilde organiseren tijdens de plaatselijke kermis. Verhulst ging meteen all-in.

Als (bescheiden) oud-coureur lag een wielerkoers voor de hand, maar Verhulst wilde niet zomaar een koers. Het moest groots en meeslepend. En dat werd het. Verhulst trok alle registers open, zowel sportief als zakelijk.

Volledig scherm Dylan Groenewegen won in 2019 de laatste Tacx Pro Classic. © photo: Cor Vos

De complete Nederlandse amateurtop werd voor de eerste editie gestrikt, net als enkele buitenlandse ploegen. Die kwamen mede af op de vette prijzenpot die door tientallen bedrijven rijkelijk werd gevuld. Maar daarbij bleef het niet.

Ter promotie vloog burgemeester Derckx eigenhandig met een reclamevliegtuigje boven Zeeland en Noord-Brabant en voorafgaand aan het peloton reed een heuse reclamekaravaan rond. Of ‘een defilé van handel en industrie’ zoals het officieel heette. Een tribune voor 400 man stond bij de finish op het Clara’s Pad.

Zeeuwse aanjagers in 1954

De renners liepen er wel warm voor. Bij de eerste editie in juli 1954 stalen Jan Westdorp (‘s-Heerenhoek) en Theo van Wijchem (Goes) de show, maar gingen de Belgen er met de prijzen vandaar. Gilbert Staelens won de eindsprint (en kreeg een bromfiets), vóór landgenoot Paul Martens (die kreeg een radiotoestel).

Maar Ad Verhulst was nog niet klaar. Zeeland moest aan de fiets. In september 1954 werd in Goes de wielerclub Locomotief opgericht, niet veel later hernoemd tot Theo Middelkamp zoals de club nog steeds heet. Onder leiding van Verhulst groeide de club heel snel in kwantiteit én kwaliteit.

De Kaperprijs van 1955 kreeg nog meer allure door de medewerking van de nationale prominenten Barend Barendse (wielercommentator) en Kees Pellenaars (ploegleider). De editie van 1956 zorgde voor wat frictie met de plaatselijke winkeliersvereniging over financiën, maar werd wel gereden.

Ronde van Zeeland

Toen werd Heinkenszand te klein voor Verhulst. Hij sloot zich met de stichting Kaperprijs aan bij twee Zeeuws-Vlaamse wielercomités en vormde de Ronde van Zeeland. Die was geen lang leven beschoren, maar toen bedachten Verhulst en consorten het beklijvende fenomeen Ronde van Midden-Zeeland.

In 1959 begon deze ronde voor amateurs en onafhankelijken, maar evolueerde al snel tot een profkoers die in zijn beste tijden tienduizenden mensen naar het parkoers trok. Na de nodige interne verschuivingen en naamsveranderingen gaat de koers sinds 2017 door het Zeeuwse leven als Tacx Pro Classic.

De baby-variant hiervan viert op 7 mei 2022 na heel lange tijd weer eens zijn verjaardag. Op die dag zal er met de herintroductie van de Kaperprijs in Heinkenszand een tak terug groeien aan de Zeeuwse wielerboom. De andere nieuwe loot aan de TMZ-stam is een tweedaagse in Vogelwaarde, op 16 en 17 juli.

