HC Zeeland pakt de volle buit in Brabant

Ganze Regatta in Goes: nipt verschil bij mannenach­ten

Vier ‘achten’ zoefden zaterdag over het kanaal tussen Goes en Goese Sas. De mannen van Dudok van Heel/Argo, een samenwerking van Breda met Wageningen, waren tijdens de Ganze Regatta het snelst. De 4,3 kilometer legden ze af in 15.55 minuten. Het verschil met de nummer twee was wel heel klein: 3,7 seconden. Bij de vrouwen klokte Honte uit Middelburg 20.21 minuten.