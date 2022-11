HC Zeeland haakt na rust even aan, maar haakt vervolgens definitief af

Elshout-HC Zeeland 28-21: Dat niet iedereen zijn beste dag had, lag volgens Rick Evertse grotendeels ten grondslag aan de tweede nederlaag dit seizoen. ,,Daarnaast beschikte Elshout over een veel bredere wisselbank en hadden wij moeite met hun snelle spel’’, vulde de coach aan. In de tweede helft was het verschil even slechts een punt (14-13), maar daarna schakelde Elshout vooral op fysiek vlak een tandje bij. Via 20-13 kwam er uiteindelijk een 28-21-eindstand op het scorebord.

Scores: Demi van Strydonck 8, Marieke Riemens 5, Danique Minnaard 2, Misha Verkade 2, Suzanna Coppoolse 2, Pilar Cuesta Barios en Simone van Neutigem 1.