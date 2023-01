HC Zeeland blijft puntloos in uitwedstrijden; ‘We hadden wat daadkrachtiger moeten optreden’

Zeer zure nederlaag Tovaal: verlies door try diep in blessure­tijd

De rugbyers van eersteklasser Oemoemenoe vertrokken zonder reserves naar Amstelveen en dat brak de Middelburgse ploeg op tegen ARC: 21–7. Tweedeklasser Tovaal had lang zicht op een thuiszege tegen het Leidse LSRG, maar de referee liet het duel niet minder dan dertien minuten langer doorgaan en juist in die allerlaatste minuut drukte de tegenstander de winnende try: 12–13.

22 januari