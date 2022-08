Hattrick voor Tessa Vermeulen in Vlissingen

Nog geen medaille voor Terpstra op WK mountainbi­ke

LES GETS - Mountainbikester Anne Terpstra is er woensdagmiddag tijdens het WK mountainbike in Les Gets niet in geslaagd om een medaille te pakken. Op het onderdeel Mixed Relay eindigde ze met de Nederlandse ploeg op een zesde plaats. Het goud ging naar Zwitserland.

24 augustus