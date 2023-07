Hattrick voor Martijn de Kok in Nieuwvliet

Na diverse stratenlopen boven de Westerschelde, stapte Martijn de Kok over naar Zeeuws-Vlaanderen. In de langste serie van 10,8 kilometer had De Kok weliswaar nog wat tegenstand van de Belg Pieterjan Dhaenekint, toch was het verschil met 41 seconden behoorlijk groot. Met een tijd van 36 minuten en 58 seconden bleek de hardloper uit Heinkenszand opnieuw onverslaanbaar.

Revanche

Vorige week was Monique Verschuure nog de snelste in de tweede zomerloop. In Nieuwvliet liet Marieke Mullaert er geen gras over groeien en won de middenafstand van 7200 meter in 28:37 met Marnix Scheele in 25:21 als snelste heer.