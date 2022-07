Hattrick van Lorena Wiebes na ochtendrit vanuit Cadzand-Bad

Een wielerzol­der in Terneuzen met 1500 bidons, 88.000 foto's en de schoenen van Vino

TERNEUZEN - Edwin van Immerseel is als lid van diverse comités gepokt en gemazeld in het wielrennen. Hij raakte als kleuter gefascineerd, fietste kort bij de trimmers en is een wandelende wielerencyclopedie. Zijn liefde voor de sport kent geen grenzen en heeft in zijn woning geleid tot een museumachtige verzameling.

15 juli