Harry Stapel: Van drillen op Malta naar de menselijke maat bij Delta Sport

Oud-judoka Willeboord­se speurt mee naar Zeeuwse talenten

26 oktober VLISSINGEN – Voormalig topjudoka Elisabeth Willeboordse (40) is door de Nederlandse judobond aangesteld als ‘trainer talentontwikkeling’ bij het Regionaal Trainings Centrum van Zuidwest-Nederland. Dit RTC zit in Rotterdam en heeft Goes als sublocatie. Dat betekent dat de van origine Middelburgse topsportster ook nadrukkelijk in Zeeland komt meehelpen bij het vinden en ontwikkelen van talenten.