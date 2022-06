Harmes weer de snelste bij Schellachloop, Verhage rent naar zege in Rehamrun

Harmes pakte na de laatste versie van 12 km in 2019 nu ook de winst op de 10 Engelse mijlen. Hij finishte in 58 minuten en 20 seconden. Harmes, sinds kort getransfereerd van AV’56 naar Loopgroep Aart Stichter, zette de achtervolgers al snel op afstand, met onder meer de broers Hans en Ruben Verhagen en Wim van Sparrentak.

Op het redelijk verkeersvrije parkoers had Harmes op de meet bij de Schellachboerderij na 58 minuten en 20 seconden precies vijf minuten voorsprong op Hans Verhaagen, die ruim een minuut voor Wim van Sparrentak finishte.

Marije Besuijen kon na 1:19:45 de tweede dame Ellen van Vlaanderen op driekwart minuut zetten. Rosette Verkaart maakte het erepodium op de 10 Engelse mijl vol bij de vrouwen.

De 10 km was in 36:57 ruim voor Rens Maljers. Marianne Koster ging met de 10 km-bloemen naar huis bij de vrouwen 43:35. Koen Schippers en Louisse de Pooter stonden op de hoogste trede van het erepodium na 4 km.

Rehamrun prooi voor Verhage

Zaamslag Mark Verhage uit Axel as in de 12 km van de Rehamrun in Zaamslag de snelste finisher bij de mannen met Astrid Verhage uit Koewacht op winst bij de vrouwen.

Voor Verhage is het alweer een opsteker na zijn hoofdoperatie dat hij weer in de top kan meedraaien. Op de 12 km was het een kopgroep met onder meer Jordy Leenknecht, Sander Post, Davy Beekman, Mark Verhage, en Marnix van den Brande die het tempo bepaalden.

In de loop van de run vielen er steeds meer van de kop tot Verhage over bleef en een tijd van 41 minuten en 41 seconden neerzette op de meet. Leenknecht hield de schade beperkt tot 23 seconden op plaats twee met Post op een kleine minuut op drie. Astrid Verhage had op de eerste plaats in 57:43 een ruime voorsprong op Anika Riemens en Kim Weyn.

De halve afstand was bij de vrouwen voor Romy de Bruijne en Thomas Kruisifix bij de mannen . Met een honderdtal deelnemers was de Rehamrun goed bezet.